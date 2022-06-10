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Şevval Sam’ın oğlu meğer Sadakatsiz’in yıldızıymış! Yasak Elma’nın Ender’i Sadakatsiz’in Selçuk’u Emir Tarık Tekin’in annesi çıktı!

Şevval Sam’ın oğlu meğer Sadakatsiz’in yıldızıymış!

FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizine Ender karakteriyle damga vuran Şevval Sam’ın oğlu gündeme geldi. 1993 yılında milli eski futbolcu ve teknik direktör Metin Tekin ile dünyaevine giren Sam, 1997 yılında oğlunu kucağına aldı. Yasak Elma’da Eda Ece, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen ile başrolü paylaşan Sam’ın oğlu da oyuncu çıktı. Şevval Sam'ın oğlu Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk’un başrolü paylaştığı Sadakatsiz dizisindeki rolüyle adından söz ettirdi. İşte, Şevval Sam’ın oğlu…

10.06.2022 - 17:37 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yasak Elma dizisindeki Ender rolüyle adından söz ettiren ünlü oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam’ın oğlu gündeme geldi.

  • Şevval Sam’ın milli eski futbolcu Metin Tekin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Emir Tarık Tekin de oyuncu çıktı.

  • Uzun süre İngiltere’de yaşayan Tekin, Oxford Üniversitesi’nde drama eğitimi aldı.

  • İngiltere’de eğitim aldığı dönemde Mata Hari müzikalinde rol alan genç oyuncu annesinin yolundan giderek oyuncu olmayı seçti.

  • 25 yaşındaki oyuncu; Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk’un başrolünde yer aldığı Sadakatsiz dizisindeki Selçuk rolüyle adından söz ettirdi.

     

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