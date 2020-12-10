Kanal D ekranlarının popüler dizilerinden biri olan Sadakatsiz dizisinde Selçuk Dağcı karakterini canlandıran isim Şevval Sam'ın oğlu, Leman Sam'ın torunu Emir Tarık Tekin'dir.

EMİR TARIK TEKİN KİMDİR?

Emir Tarık Tekin 1997 doğumlu. Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam ile Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Metin Tekin'in oğlu olan Emir Tarık Tekin, Oxford Üniversitesi'nde drama eğitimi almıştır.Daha önce Can Evrenol'un Çıplak dizisinde oynadığı bilinen Emir Tarık Tekin, şimdilerde Kanal D'nin yeni dizisi Sadakatsiz'de Selçuk karakterini canlandırıyor.