Annesinin saçını ördü

Şevval Sam annesi Leman Sam'ın saçını ördü: Annem benim her şeyim

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şevval Sam, geçtiğimiz gün kendisi gibi şarkıcı olan annesi Leman Sam ile Cihangir'deki bir kafedeydi.

Sam, annesinin saçını örerken objektiflere yansıdı. Gazetecilerle sohbet eden Şevval Sam, "Annem okul yıllarımda benim saçlarımı çok ördü. Şimdi sıra bende. Annem benim her şeyim." dedi.