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Şevval Sam: Düşe kalka yanlış yapa yapa bu noktaya geldim

Ünlü sanatçı Şevval Sam, sanat hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. "Müzik veya oyunculuk okumadım, düşe kalka yanlış yapa yapa bu noktaya geldim" diyen Sam, "Oyunculuğu ve şarkıcılığı daha yeni öğrendiğimi söyleyebilirim" ifadelerini kullandı

14.01.2022 - 15:55 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, YouTube'da yayınlanan 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu. Sam, kariyeri ve hayata bakış açısıyla ilgili merak edilenleri anlattı.

  • 48 yaşındaki sanatçı, stüdyoya getirilen rujlarının fark edilmesi üzerine Selim'in "Nedir efendim onlar?" sorusuna, "Acil durum rujlarım..." yanıtını verdi.

    Şevval Sam, daha sonra "Bir kadın yani makyaj yapan bir kadın ömrü boyunca toplam üç buçuk kilo ruj yemiş oluyormuş. Yani eğer üç buçuk kilo ruj yiyorsak dizide ben bunun bir buçuk kilosunu yemiş olabilirim. Çünkü çekimler sırasında hayatım boyunca sürmediğim kadar ruj, sürmediğim kadar oje, yapmadığım kadar makyaj, giymediğim kadar kombin giydim diyebilirim." şeklindeki açıklamasıyla stüdyodakileri kahkahalara boğdu.

  • "YANLIŞ YAPARAK BU NOKTAYA GELDİM"

    Sam, "Bu insan buralara nasıl geldi hiç anlamıyorum dediğiniz bir ünlü var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

    Ben… Gerçekten şaşırtıcı bir biçimde kendime inanamadığım zamanlar oluyor. Ben o kadar kendi dünyasında, hayal aleminde yaşayan birisiyimdir ki sistemin kurallarını düşününce şaşırıyorum. Bir de ben o kadar erken başladım ki bu işlere yani 28 sene olacak oyunculuğa başlayalı. Ancak aslında Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Grafik Tasarımı okudum ben. Müzik veya oyunculuk okumadım, düşe kalka yanlış yapa yapa bu noktaya geldim. O yüzden geriye dönük işlerimi dinleyemiyorum veya izleyemiyorum. Şunu itiraf etmem gerekirse, bütün bunları öğrenmem hayatı öğrenmemle o kadar paralel ilerlediki oyunculuğu ve şarkıcılığı daha yeni öğrendiğimi söyleyebilirim. Geçmişte kendimi hiç beğenmediğim projelerim olmasına rağmen hala bu işi yapabiliyor olmama da çok şaşırıyorum.

  • "KENDİMDEN SIKILACAK KADAR İYİMSER BİRİYİMDİR"

    Ünlü isim, "Her şeyden çok sıkılıp, eve kapanmak ve kimseyi görmek istemediğiniz bir dönem oldu mu?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

    Oldu aslında. Bazen arada oluyor da ama buna çok fırsatım olmuyor çünkü çok yoğun bir tempoda çalışıyorum. Aslında her dönem benim bir konu başlığım oldu; bir dönem doz meselesine takıldım ve her şeyin bir ölçüsünün olup olmadığını sorguladım yine bir dönem de kıskançlık konusunu kendi içimde çok sorguladım ve bunların üzerine düşünüp bir analiz yapmak için kendimle yalnız kalmak istediğim zamanlar oldu. Tabi bu amaçla yapıldığı zaman kendinle kalmak güzel, depresyondan kaynaklı yalnız kalmaktan bahsetmiyorum. Çünkü ben depresyona eğilimli biri değilim.

  • "KENDİMLE YÜZLEŞME CESARETİNİ GÖSTEREBİLİYORUM"

    "Aşırı derecede ve sıkıcı bir biçimde hatta kendimden sıkılacak kadar iyimser biriyimdir." diyen Şevval Sam, "Ya ne yapalım, hayat da böyle...' deyip geçen biriyim. Bu anlamda kendiyle yüzleşme cesaretini de gösterebiliyorum. Hayat öyle çok uzaklarda aranacak bir şey değil. Varoluşun anlamını bulmak için gidip de tapınaklara kapanmaya da gerek yok. Mucizenin de suçlunun da insanın kendi içinde olduğunu düşünüyorum." ifaderini kullandı.

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