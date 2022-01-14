"YANLIŞ YAPARAK BU NOKTAYA GELDİM"

Sam, "Bu insan buralara nasıl geldi hiç anlamıyorum dediğiniz bir ünlü var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Ben… Gerçekten şaşırtıcı bir biçimde kendime inanamadığım zamanlar oluyor. Ben o kadar kendi dünyasında, hayal aleminde yaşayan birisiyimdir ki sistemin kurallarını düşününce şaşırıyorum. Bir de ben o kadar erken başladım ki bu işlere yani 28 sene olacak oyunculuğa başlayalı. Ancak aslında Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Grafik Tasarımı okudum ben. Müzik veya oyunculuk okumadım, düşe kalka yanlış yapa yapa bu noktaya geldim. O yüzden geriye dönük işlerimi dinleyemiyorum veya izleyemiyorum. Şunu itiraf etmem gerekirse, bütün bunları öğrenmem hayatı öğrenmemle o kadar paralel ilerlediki oyunculuğu ve şarkıcılığı daha yeni öğrendiğimi söyleyebilirim. Geçmişte kendimi hiç beğenmediğim projelerim olmasına rağmen hala bu işi yapabiliyor olmama da çok şaşırıyorum.