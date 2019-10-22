Sosyal medyada çok konuşulan burnuyla ilgili 'Zaten saklamayacaktım' diyen Şevval Şahin, "Eleştirilere açığım" demişti.

"Eğer bir hayalim varsa peşinden koşun. Miss Turkey benim hayalimdi." diye konuşan Şahin, sadece burnunda estetik olduğunu açıklamıştı.