Şevket Çoruh: Kavuk yükü hafifletmez

"İYİ BİR YEMEK YAZARI ADİL VE ÖZGÜR OLMALI"



Yemek yazarı Gaye Şahin, "Ben aslında gazeteci olarak başladım. İngiltere'de eğitimler aldım. Londra'da güzel yerler keşfetmeye başladım. O zaman gastronomi böyle değildi sosyal medya yoktu. Zamanla yemek üzerine yazmaya başladım." şeklinde sözlerine başladı.



Şahin, "İyi bir yemek yazarı nasıl olmalıdır?" sorusunu şöyle cevapladı: Önce adil ve özgür bir bakış açısına sahip olmalı. Mutlaka yemekle ilgili eşleşmelere hakim olmalı gerekiyor. Bu konularda her zaman daha fazla tatmanın öncelikli olduğunu düşünüyorum. Tekniğe malzemeye hakim olmak gerekiyor. İşin içine servis de giriyor. Bir kere de değerlendirmemek lazım, bazı günler aksilikler olabiliyor.

Şahin ayrıca, "Michelin'in Türkiye'ye gelmesi çok olumlu ama eskisi kadar güvenilir olup olmadığı tartışılıyor. Seçilenleri tebrik ediyorum. Listede olmasına şaşırdığım yerler oldu, ismi listede olmasını bekleyip de listede olmadığına şaşırdım yerler de oldu." dedi.