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Şevket Çoruh: Kavuk yükü hafifletmez - Magazin haberleri

Şevket Çoruh: Kavuk yükü hafifletmez

Bloomberg HT'nin sevilen programı 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' önceki akşam izleyicileriyle buluştu. Programın yeni bölümündeki konuklarından biri de usta oyuncu Şevket Çoruh oldu. Rasim Öztekin'in kendisine kavuğu devretmesi hakkında konuşan ünlü oyuncu, "Türk tiyatrosunun tüm dertlerinin toplamıdır o kavuk. O kavuk beni veya başka oyuncu arkadaşımın yükünü hafiflettirmez ağırlaştırır. İsmail Dümbüllü'den bu yana bize aktarılan bir simge. Elimizden geldiğince kavuğu temsil etmeye çalışacağız." dedi

Giriş: 24.11.2022 - 08:49 | Güncelleme: ABONE OL

  • Fatih Altaylı, dün akşamki programında oyuncu Şevket Çoruh, müzisyen Gökçe, senarist Ece Yörenç ve yemek yazarı Gaye Şahin'i ağırladı. Programın ilk bölümünde Şevket Çoruh, sanat yolculuğunu anlattı.

  • "USTAM SAVAŞ DİNÇEL"

    Tiyatro serüveninden bahseden Şevket Çoruh, "Çocukluğumdan itibaren tiyatroya ilgiliydim. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nden mezun oldum. Ustam Savaş Dinçel, Mustafa Alabora, Engin Cezzar ve Toktamış Ateş gibi birbirinden değerli insanlar eğitim verdi. Gönüllü olarak bizleri eğittiler." dedi.

  • "TÜRKER AĞABEY '500 BÖLÜM' DEYİNCE GÜLMÜŞTÜM"

    'Arka Sokaklar'da 17 sezon boyunca rol alan usta oyuncu, "Türker Ağabey (İnanoğlu) beni ofisine çağırdı. Diziyi anlattı, 'en az 500 bölüm' dedi. Çok gülmüştüm. Bir projeyi iki sezon bile sürdürmek zor iken 632 bölümde rol aldım. Bu tahmin edilebilir bir şey değil ama Türker Ağabey'in öngörüsü." ifadelerini kulllandı. Dizide 'Komiser Mesut'a hayat veren Çoruh, "Uzun süre bir karakteri ayakta tutabilmek, onu hala canlı ve seyircilerin sevdiği bir karakter haline getirmeyi de bir başarı olarak düşünüyorsunuz. Konunun değişmesi, sürekli yeni hikayeler oluşması nedeniyle dünyada da polisiyeler uzun sürüyor." diye konuştu.

  • "İNŞAAT BENİ BUGÜNLERE GETİREN BİR FİLM OLDU"

    Ömer Vargı'nın 'İnşaat' filminde rol alan oyuncu, "Beni, oyunculuk hayatımda çok etkileyen filmdir. Oyunculukla yeni haşir neşir olduğum dönemlerdi. Daha öncesinde ufak roller oynamıştım. Beni bugünlere getiren bir film oldu. Ömer Vargı'dan çok şey öğrendim, bana kattıkları çok önemliydi. " dedi.

  • "ÇAKALLAR ŞANSINI BU KEZ YURT DIŞINDA DENEDİ"

    'Çakallarla Dans 6'da boy gösteren Çoruh, yeni filmini anlattı: "2 Aralık'ta vizyona giriyor. Çok küçük bütçeyle başladığımız bir filmdi. Sinemada yansıması çok büyük olmasa da internetten ve sosyal medyada büyük ilgi gördü. Yine aynı ekibiz. Türk sinemasında aynı kadro ile 6 seri yapan film çok az. Türkiye'deki çakallık mevuzu artık o kadar bitti ki, şansımızı da bu kez yurt dışında deneyelim diyorlar. Ali Tanrıverdi ve Murat Şeker yazdı yine senaryoyu." diye konuştu.

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