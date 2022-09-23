Usta oyuncu, geçtiğimiz ay Datça'da bir berberde görüntülendi. Gözlerden uzak bir yaşam süren Altuğ'un fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. 20 filmde ve 4 dizide rol alan Altuğ, son olarak 2002'de ekrana gelen 'Unutma Beni' isimli dizi ile izleyici karşısına çıkmıştı.