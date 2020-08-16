UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde İspanya'dan Sevilla ile İngiliz ekibi Manchester United karşı karşıya geliyor. Mücadele Köln'ün RheinEnergie Stadı'nda yapılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında ertelenen ve 8'li final formatına geçilen UEFA Avrupa Ligi'nin yarı final karşılaşmaları, tek maç eleme usulüne göre Almanya'da oynanıyor.

SEVILLA - MANCHESTER UNITED

STAT: RheinEnergie

SAAT: 22.00

HAKEM: Felix Brych (Almanya)

YAYIN: BeIN Sports Haber

SEVILLA: Bono, Jesus Navas, Kounde, Diego Carlos, Reguilon, Fernando, Jordan, Banega, Ocampos, Suso, En-Nesyri

MANCHESTER UNITED: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Williams, Pogba, Fred, Rashford, Bruno Fernandes, Greenwood, Martial