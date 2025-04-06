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        Haberler Spor Futbol İspanya Sevilla: 1 - Atletico Madrid: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Sevilla: 1 - Atletico Madrid: 2 | MAÇ SONUCU

        İspanya La Liga'nın 30. haftasında Sevilla sahasında Atletico Madrid'le kozlarını paylaştı. 3 gol çıkan mücadeleyi Madrid temsilcisi, uzatmalarda bulduğu golle 2-1 kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2025 - 19:42 Güncelleme: 06.04.2025 - 19:42
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        Atl. Madrid uzatmalarda kazandı!
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        İspanya La Liga'nın 30. hafta maçında Sevilla ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk takım 2-1 kazandı.

        Sevilla'nın golünü 7. dakikada Lucien Agoume kaydederken; Atl. Madrid bu gole 25. dakikada Julian Alvarez (p) ve 90+3'te Pablo Barrios ile karşılık verdi.

        Bu sonucun ardından 3 maçtır kazanamayan Sevilla 36 puanda kaldı. 3 maç sonra kazanan A. Madrid ise 60 puana ulaştı.

        Ligin 31. haftasında Atletico Madrid sahasında Valladolid'i ağırlayacak. Sevilla ise Valencia deplasmanında sahne alacak.

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