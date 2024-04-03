Sevgilisini öldürdüğü suçlamasıyla yargılanıyor... "Kuma gelmeyi reddetti!"

Konya'da olay, geçen yıl 19 Mart'ta gece saatlerinde Karahüyük Mahallesi Seymen Sokak'ta bir müstakil evde meydana geldi.

Savcılığın, mahkemeye sunduğu mütalaada, bilirkişi tarafından yapılan incelemede evdeki güvenlik kamerasının bozuk olmadığını ve fişinin çekildiğinin tespit edildiği belirtildi.

SUÇUN İŞLENDİĞİ SABİT DENİLDİ

Suçun Ali Erensoy tarafından işlendiğinin sabit olduğu anlatıldı. Mütalaada, Elif Erensoy'un da Ayşenur Bedel ile arasında kıskançlık nedeniyle husumet bulunduğu için olaya yardım ettiği belirtildi.

Yeni yapılan duruşmada ise sanıklardan Elif Erensoy, tahliyesini talep etti. Erensoy, ''1 yıldır suçsuz yere yatıyorum. 4 yaşında kızım var" dedi.

"KAÇAMAK İÇİN KAMERANIN FİŞİNİ ÇEKERDİM"

Ali Erensoy ise sevgilisi Ayşenur Bedel'in, intihar ettiğini öne sürerek, tahliyesini talep etti. Ali Erensoy, savunmasında olay günü güvenlik kamerasının neden çalışmadığına ilişkin olarak, ''Güvenlik kamera kayıtlarına bakılırsa, bazen kaçamak yapmak için güvenlik kameralarının fişlerini çekerdim.

SEVGİLİSİNİN İNTİHAR ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Bunu bazen oto yıkama firmamda, otomobil çizildiğinde de yapardım. Yani elimde imkan varken, güvenlik kamera görüntülerinin tamamını silerdim. Ayşenur'un tüm zamanlarında, ailesi yanında yokken ben onun yanında oldum. Paraysa para verdim. Ayşenur'un son terk edişi de uyuşturucu bağımlılığı yüzünden oldu. Ben Ayşenur'u eğlence hayatından tanırım. Uyuşturucu kullanıyordu.

"KUMA GELMEYİ REDDETTİ"

Onu bu hayattan çektiğimde intihar etmeye çalıştı. Elif'in üzerine kuma olarak gelmeyi reddettiği için intihar etti. Ben onun iyi ve kötü gününde hep yanındaydım. Onu neden öldürmek isteyeyim" dedi.

Mahkeme heyeti, kararını vermek için duruşmayı erteledi.