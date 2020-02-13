Ayrılık küçük sevgileri öldürür ama büyük sevgileri güçlendirir, tıpkı rüzgârın mumu söndürüp yangını güçlendirdiği gibi... Bizim de sevgimiz hep yaşayacak ve daha da güçlenecek sevgilim... Nice sevgililer günlerinde birlikte olmak dileğiyle...

Bahçeden gül değil, güneşten atom koparıp getirmek isterdim. Ama kalbim gibi ellerinde yanar diye korkuyorum. Sevgililer günün kutlu olsun.