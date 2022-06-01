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Seversin dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor? Seversin dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Seversin dizisi nerede çekiliyor? Kanal D Seversin dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Seversin dizisi nerede çekiliyor? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kanal D'nin 1 Haziran Çarşamba akşamı yayınlanacak yeni dizisi "Seversin" konusu ve oyuncu kadrosu araştırılıyor. Başrollerinde Burak Yörük ve İlayda Alişan'ın yer aldığı diziye dair detayları sizler için derledik. İşte, merak edilen soruların yanıtı...

01.06.2022 - 15:02 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yönetmeliğini Serdar Gözelekli'nin yaptığı senaryosunu ise Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın kaleme aldığı Kanal D'nin yeni dizisi Seversin 1 Haziran Çarşamba akşamı ekranlara gelecek. Yeni dizinin konusu oyuncuları ve nerede çekildiği merak konusu oldu. İşte, konuya ilişkin detaylar...

  • SEVERSİN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

    Seversin dizisi nerede çekiliyor? Sorusu dizi takipçileri tarafından araştırılıyor. Edinilen bilgiye göre dizinin sahilde geçen sahneleri Muğla'da Ortaca Dalyan bölgelerinde çekiliyor. Ayrıca dizinin sahneleri Beşiktaş ve Galata gibi İstanbul'un çeşitli semtlerinde de geçiyor.

  • SEVERSİN DİZİSİ KONUSU

    Tolga şöhretinin zirvesinde ama tatminsiz genç bir aktör, Asya ise üniversitede okuma hayalleri kuran ve avm'de çalışan bir tezgahtardır. Hayata siyah ve beyaz kadar farklı bakan bu iki gencin yolları, tesadüfler sonucu kesişince adeta iki farklı dünya birbiriyle çarpışır.

  • Asya bir anda kendini hiç meraklısı olmadığı bir hayatın içinde bulurken, genç kızların sevgilisi Tolga’da Asya'yı hafife almanın bedelini ağır ödeyecektir.

  • SEVERSİN OYUNCU KADROSU

    Burak Yörük, İlayda Alişan, Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin.

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