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Seversin dizisi final mi yapıyor 2022? Seversin bitti mi, bu akşam son bölüm mü? Seversin neden final yapıyor?

Seversin dizisi final mi yapıyor?

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yaz dizilerinden biri olan ve her Pazartesi günü izleyicilerinin karşısına çıkan Seversin, final yapacağı iddiaları ile gündeme geldi. İşte, bu akşam 20. yeni bölümü ile ekranlara gelecek olan dizinin final iddialarına ilişkin bilgiler...

10.10.2022 - 18:10 | Güncelleme: ABONE OL

  • Televizyon ekranlarında yeni sezonun başlamasıyla beraber birçok dizinin de akıbeti merak konusu olmuştu. Yaz sezonunun heyecanla takip edilen dizilerinden biri olan Seversin'in de son durumu belli oldu. İşte, Seversin final mi yapıyor ve bu akşam son bölüm mü sorularının yanıtları...

  • SEVERSİN FİNAL Mİ YAPIYOR?

    21 Haziran 2022 tarihinde ilk bölümü ile ekranlara gelen dizi 20 bölümdür izleyicisi ile buluşuyor. Başrollerini İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün paylaştığı yapım final kararı aldı ve bu akşam son bölümüyle yayınlanacak.

  • Romantik komedi türündeki yapım Asya ve Tolga'nın anlaşmazlıklarla başlayan aşk hikayesine odaklanıyordu.

  • SEVERSİN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

    Tolga ve Asya'nın atışmaları tatlıya bağlanacak mı?

    Tolga ve Asya hararetli bir tartışmaya tutuşuyorlar. Herkes Tolga ve Asya'nın mutlu bir birliktelik içerisinde olmasını beklerken, iki isim arasında yaşananlar herkesi üzüyor. 

  • Seversin final bölümüyle bu akşam saat 22.15'te Kanal D'de!

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