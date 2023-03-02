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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, başka bir nedenden dolayı da bir ismin anlamı merak edilebilir. Bir ismin anlamı artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Sevde isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

SEVDE İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Sevde ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Sevde adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Sevde isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

SEVDE İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Sevde ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Esmerlik, siyahlık. Esmer güzeli.

SEVDE ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Sevde ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Sevde adını koymak caizdir.

SEVDE İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Sevde ismini kullanan 9.312 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Sevde ismini kullanan 2.221 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Sevde ismini kullanan 663 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Sevde ismini kullanan 356 kişi bulunmaktadır.

SEVDE İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Sevde adında olanların liderlik, yöneticilik kabiliyeti yüksektir. İş hayatında oldukça başarılıdır. Orijinal ve yaratıcı fikirleriyle öne çıkar. O gidilecek olan yönü tayin eder, diğerleri ise bu yönde detaylarla ilgilenerek ilerlerler. Rahatlıkla kendi işini kurup başarılı olabilir ya da çalıştığı işte çok iyi bir pozisyona gelebilir. Bir konuda karar verirken etrafındakilerin sözünden ziyade kendi bildiğini uygular.

Pozitif tarafları: Kararlı, kendine güvenen, ilerici bir yapısı vardır.

Negatif tarafları: Egoist, inatçı, agresif, patronluk taslayan, tembel, bağımlı.

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Haberi Hazırlayan : Gülçin Bereket