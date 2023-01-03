'Sevda Mecburi İstikamet' seyirciyle buluşacak

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'Sevda Mecburi İstikamet', izleyiciyi geçmişten bugüne uzanan bir yolculuğa çıkarırken, Selçuk Yöntem’in hayat verdiği 'Selim Erensoylu’nun babalıkla yeniden tanışma serüvenini anlatıyor.

Çağan Irmak’ın senaryosunu yazdığı ve yönetmenlik koltuğuna oturduğu, 1970’lerden 2000’li yıllara uzanan yol hikâyesi 'Sevda Mecburi İstikamet’in başrollerinde Selçuk Yöntem, Selin Şekerci, Kubilay Aka, Elif Ceren Balıkçı ve Günay Karacaoğlu yer alıyor.

6 Ocak Cuma günü seyirciyle buluşacak filmin konuk oyuncu kadrosunda ise Hilmicem İntepe, Selçuk Borak, Ali Savaşçı, Nergis Öztürk ve Şebnem Sönmez gibi isimler boy gösteriyor. Sevda Aktolga da uzun yıllar sonra ‘Sevda Mecburi İstikamet’ filmiyle izleyici karşısına çıkacak.