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'Sevda Mecburi İstikamet' seyirciyle buluşacak

'Bergen'in yapımcısı Orchestra Content’in yeni filmi Çağan Irmak imzalı 'Sevda Mecburi İstikamet’ gösterime hazır. Filmde başrolleri başrollerinde Selçuk Yöntem, Selin Şekerci, Kubilay Aka, Elif Ceren Balıkçı ve Günay Karacaoğlu paylaştı

Giriş: 03.01.2023 - 16:01 | Güncelleme: ABONE OL
'Sevda Mecburi İstikamet' seyirciyle buluşacak - Magazin haberleri
'Sevda Mecburi İstikamet' seyirciyle buluşacak
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'Sevda Mecburi İstikamet', izleyiciyi geçmişten bugüne uzanan bir yolculuğa çıkarırken, Selçuk Yöntem’in hayat verdiği 'Selim Erensoylu’nun babalıkla yeniden tanışma serüvenini anlatıyor.

Çağan Irmak’ın senaryosunu yazdığı ve yönetmenlik koltuğuna oturduğu, 1970’lerden 2000’li yıllara uzanan yol hikâyesi 'Sevda Mecburi İstikamet’in başrollerinde Selçuk Yöntem, Selin Şekerci, Kubilay Aka, Elif Ceren Balıkçı ve Günay Karacaoğlu yer alıyor.

6 Ocak Cuma günü seyirciyle buluşacak filmin konuk oyuncu kadrosunda ise Hilmicem İntepe, Selçuk Borak, Ali Savaşçı, Nergis Öztürk ve Şebnem Sönmez gibi isimler boy gösteriyor. Sevda Aktolga da uzun yıllar sonra ‘Sevda Mecburi İstikamet’ filmiyle izleyici karşısına çıkacak.

‘Sevda Mecburi İstikamet’, müzikleriyle de konuşulacak. Ünlü müzisyen Teoman da unutulmazlar arasına girecek bir şarkı yaptı. Filmle aynı adı taşıyan ‘Sevda Mecburi İstikamet’, aynı zamanda Teoman’ın uzun bir aradan sonra yaptığı ilk film şarkısı...

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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