3 YILDAN 10 YILA KADAR HAPİS CEZASI VAR

Dolandırıcılık suçu Türk Ceza Kanunu’nun 157. Maddesinde; “Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi bu eylemiyle dolandırıcılık suçu işlemiş olur.” şeklinde düzenlenmiştir.

Kanunun 158. Maddesinde de bu suçun nitelikli hallerinde; bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlenmesi sayılmış ve üç yıldan on yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunacağı düzenlenmiştir.