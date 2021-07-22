Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Sevda Erginci ile Yılmaz Kunt tatilde - Magazin haberleri

Sevda Erginci ile Yılmaz Kunt tatilde

Sevda Erginci, soluğu kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Yılmaz Kunt ile birlikte Bodrum'da aldı. Yakın zamanda nikah masasına oturmaları beklenen çifte, tatilde anneleri de eşlik etti

22.07.2021 - 17:56 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Son dönemin popüler oyuncularından Sevda Erginci, tatil sezonunu açtı.

  • Uzun süredir kendisi gibi oyuncu olan Yılmaz Kunt ile aşk yaşayan Erginci, sevgilisi ile birlikte soluğu Bodrum'da aldı. İkiliye tatilde anneleri de eşlik etti.

  • Önceki gün Türkbükü'ndeki bir plajda görüntülenen çift, uzun süre arkadaşlarıyla birlikte sohbet etti. Erginci ile Kunt, ardından sıcak havadan bunalınca kendilerini serin sulara bıraktı.

  • Kısa bir süre suda vakit geçiren ikili, daha sonra iskeleye çıktı. Ayrıca Sevda Erginci ile Yılmaz Kunt'un yakın zamanda nikah masasına oturmayı planladıkları öğrenildi.

  • "BOY" AÇIKLAMASI: ÇOK ACIMASIZLAR!

    Öte yandan ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada sık sık karşılaştığı bir durum ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. 

    Boyu (1,59 ) hakkında yapılan acımasız yorumlarla ilgili konuşan Erginci, konuyla ilgili, "Aslında çok sıkıldım bunu konuşmaktan ve artık umursamak istemiyorum. Çünkü yıllardır bana en çok sorulan ve söylenen şey bu... Hiç tanımadığım, hayatımda yeri olmayan insanlar bunu sorun haline getirmeden önce, farkında da değildim açıkçası. Veya esprisi yapılırsa çok güldüğüm bir konuydu. Samimi bir şekilde yapıldığında hala öyle. Bunun son zamanlarda çok sık ve acımasızca yapılıyor olmasının sebebi, hepimizin sosyal medyada fazla ulaşılabilir olması ve insanların kişisel mutsuzlukları sanırım." demişti. 

    27 yaşındaki Erginci, sözlerine, "Yapılması gereken onay beklemeden kendini sevmek, kusurlarını bilip, yeri geldiğinde dalga geçebilmek" şeklinde devam etmişti.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!