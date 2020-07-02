Setten ilk kareler

Malatya'dan İstanbul'a nergis çiçeğinin hayatları birleştirdiği 'Koku' adlı filmin çekimlerine devam ediliyor

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Malatya'da yetişen nergis çiçeğinin kokusunun etrafında şekillenen 'Koku' adlı filmde sağır ve dilsiz babaannesiyle yaşayan 5 yaşındaki 'Zel' ile İstanbul'da felsefe profesörlüğü yapan 'İlhan Hanım'ın hikâyesi anlatılıyor.

Yasin Çetin ile Barış Gördağ'ın yönettiği 'Koku'da başrollerini Nergis Öztürk, Yunus Emre Yıldırımer, Güliz Şirinyan, Eren Yılmaz ve Mehlika Buğlem Kılıç paylaşıyor.

Başrol oyuncularından Yunus Emre Yıldırımer, 'Koku' hakkındaki görüşlerini şöyle dile getirdi; "Beni çok etkileyen ve heyecanlandıran bir hikâyesi var. 'Koku'yu ilk okuduğumda, bu işi kesinlikle yapmalıyım, dedim. Hali hazırda ilk okuduğum günden bu yana, yönetmenlerimiz Yasin ve Barış ile iki yıldır, üzerine konuşuyor ve heyecan biriktiriyorduk. Bu süreçte 'Mustafa' hakkında hazırlık yapmış olsam da, Malatya'ya geldiğim ve sete çıktığım ilk gün 'Mustafa'yı daha iyi anladım. Malatya dokusuyla, tüm oyuncu arkadaşlarıma da zannediyorum ki, karakterlerini daha iyi anlama konusunda çok yardımcı oldu" dedi.