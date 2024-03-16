Settar Tanrıöğen'den güzel haber

Ünlü sanatçı Settar Tanrıöğen, 26 Ocak Cuma akşamı kısa süreli bilinç bulanıklığı şikayetiyle Ataşehir'de özel bir hastaneye gitti.

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Yapılan tetkikler sonucu beyin kanaması geçirdiği belirlenen Tanrıöğen'in, bir süre yoğun bakımda devam eden tedavisinin ardından dün taburcu oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Dr. Engin Çakmakçı, “Beyin damarlarında oluşan anevrizmanın (baloncuk) kanaması nedeniyle 26 Ocak'tan bu yana hastanemizde tedavisi sürdürülen hastamız Settar Tanrıöğen, 14 Mart tarihinde taburcu oldu. Hastamızın uzun süren tedavisinin taburculuk noktasına gelmesi, üstelik bu tarihin 14 Mart Tıp Bayramı'na denk gelmesi, tüm hekim arkadaşlarımızı ve sağlık personelini ayrıca sevindirmiştir. Taburcu edilen hastamızın kontrol süreçleri tarafımızdan takip edilecektir. Kendisine tekrar geçmiş olsun diyoruz" dedi.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.