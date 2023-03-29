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Sessiz Kız AKM Yeşilçam Sineması'nda

AKM Yeşilçam Sineması'nda, 31 Mart’a kadar Sessiz Kız filmi gösterimde olacak. Sessiz Kız filmi 95. Akademi Ödülleri’nde İrlanda’nın En İyi Uluslararası Film Ödülü adayı seçilmişti

Giriş: 29.03.2023 - 12:27 | Güncelleme: ABONE OL
Sessiz Kız AKM Yeşilçam Sineması'nda
Sessiz Kız AKM Yeşilçam Sineması'nda
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HABERTURK.COM

Her hafta bağımsız ve ödüllü filmleri sinemaseverlerle buluşturan AKM Yeşilçam Sineması'nda, 31 Mart’a kadar İrlanda’nın en dikkat çeken yapımlarından biri olarak kabul edilen Sessiz Kız filmi gösterimde olacak.

Yönetmen Colm Bairéad’ın ilk uzun metraj filmi olan Sessiz Kız, eleştirel ve ticari başarı kazanarak tüm zamanların en yüksek gişe yapan İrlanda filmi olarak sinema tarihine geçti.

Film, 95. Akademi Ödülleri’nde İrlanda’nın En İyi Uluslararası Film Ödülü adayı seçilmesinin yanı sıra Berlin, Sydney ve Dublin film festivallerinden de ödülleri ve adaylıkları bulunuyor.

Sessiz Kız, 9 yaşındaki kızları Cait’in yazı geçirmesi için ailesi tarafından koruyucu ailesinin yanına göndermesiyle başlar.

Cait, içine kapanık yaşadığı evindekinin aksine alışık olmadığı ilgi sayesinde serpilirken, hayatını daha önce deneyimlemediği bir şekilde sürdürür.

Bu huzurlu evde, hiç beklemediği bir sır keşfedecektir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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