Ses analizi ile deşifre oldular! 3 ilde 'Akort' operasyonu düzenlendi

DHA

Diyarbakır merkezli 3 ilde, aradıkları kişileri kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtarak dolandıran ve yapılan ses analizlerinden tespit edilen 7 şüpheli ‘Akort’ operasyonuyla yakalandı. DHA'nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır, İstanbul ve Antalya’da telefonla aradıkları kişileri, kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtıp, ‘adınız terör olayına karıştı, operasyon yapılacak, paralarınızın seri numarası alınacak, hesabınızı FETÖ ele geçirdi, adınıza hesaplar açıldı.

Örgüt, adınıza kimlik çıkarttı’ gibi cümlelerle ikna ederek paralarını alan suç şebekesine yönelik çalışma yapıldı. Çağrı merkezi gibi işleyen, sürekli hat değiştiren ve sahte hatlar kullanan şüpheliler, ekiplerin 2 aylık teknik takibi ile ses analizinden tespit edildi.

Şüphelilerin belirlenen adreslerine düzenlenen ‘Akort’ operasyonunda Ö.G., E.K., İ.E., H.D., Y.A., A.B. ve A.Ö. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda telefon ve hat ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.