İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME), 8 Ağustos'ta zam gündemiyle toplandı. Yapılan zam sonrasında kilometre başına aylık ve yıllık okul servis ücretleri de güncellendi. Peki, İstanbul'da okul servis ücretlerine zam mı geldi, ne kadar oldu? İşte 2023 İstanbul okul servis ücretleri zammı...