AA

Alınan bilgiye göre, Etimesgut ilçesinde 06 C 0019 plakalı servis aracı ile 06 HMB 16 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile polis ekibi sevk edildi.

AA'nın haberine göre, 112 Acil Servis ekipleri, kazada E.D. E.A. ile B.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.