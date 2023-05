İspanya'daki yaşama alışmakta zorlandığını belirten milli basketbolcu, "Geçen sezon geldiğimde ilk 6 ay çok zor geçti. Hiçbir şey bilmiyordum. Saha içi ve dışındaki organizasyona alışmam zorlu oldu. Herkesin dilini anlamaya başlamamla işler benim için kolaylaştı. İlk 6 ayda neyi nasıl yapacağımı çözdükten sonra her şey daha rahat ilerledi. Saha içinde hocamızın sistemini öğrenmek uzun sürdü. Ancak kırılmayı yaşadıktan sonra her şey rayına oturdu. Şu anda da kendimi çok rahat hissediyorum. Takım arkadaşlarımın bana çok yardımı oldu." ifadelerini kullandı.

Barcelona'da kalıp kalmayacağının sorulması üzerine şu anda kariyeriyle ilgili bir şey düşünmediğini dile getiren Sertaç, "Takım olarak bir hedefimiz var. Önce bu hedefe ulaşacağız. Ondan sonra kariyerimi düşünmeyi planlıyorum. Kafamın dağılmasını istemiyorum. Konsantrasyonu kaybetmek çok kolay. Şu an hem kişisel hem de takım olarak hedefimiz mevcut. İnşallah bunları başardıktan sonra kariyerime odaklanacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Sertaç, her şeyin iyi gittiği bir ortamda Anadolu Efes'ten ayrılarak meydan okumaya girdiğini anlatarak, "Anadolu Efes'ten ayrılmak bir riskti. Rahat ettiğiniz ortamdan çıkmak her zaman risktir ama zor kararı almak, rahata alışmamak, kendine yeni bir meydan okuma oluşturmak ve kendini geliştirmeye çalışmak çok önemli. Yeni bir meydan okuma aramak herkes için riskli ama bu riski göze alırsanız onun sonunda elde ettikleriniz daha büyük mutluluk veriyor. Anadolu Efes'te kalsam başka şeyler konuşacaktık ama şu an buradayım ve aldığım riskten mutluyum. Belki önümüzdeki sene tekrar başka bir risk alacağım. Bunu bilmiyorum ama şu an çok mutluyum." şeklinde görüş belirtti.