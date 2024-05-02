Sertab Erener, "İşimizi ciddiye alırız"

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Sezen Aksu, sahneleri bırakma kararından sonra uzun süredir görünmüyordu. Aksu, Sertab Erener'in paylaşımıyla ortaya çıktı. Erener, Aksu ile boyama yaptığı bir fotoğraf karesini sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.

En son yaptığı estetik işlemlerle gündeme gelen 59 yaşındaki Sertab Erener, Sezen Aksu ile birlikte kapı ve pencere boyadı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Erener; "Biz boyacılar, işimizi ciddiye alırız. Sezen'im ile bugünlerde böyleyiz" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar:Instagram