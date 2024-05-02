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        Haberler Magazin Sertab Erener, "İşimizi ciddiye alırız" - Magazin haberleri

        Sertab Erener, "İşimizi ciddiye alırız"

        Uzun süredir görünmeyen Sezen Aksu, boya yaparken ortaya çıktı. Sertab Erener, Sezen Aksu ile birlikte boya yaptığı fotoğrafları paylaşarak; "Sezen'im ile bugünlerde böyleyiz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 11:05 Güncelleme: 02.05.2024 - 11:05
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        Sezen ortaya çıktı
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        Sezen Aksu, sahneleri bırakma kararından sonra uzun süredir görünmüyordu. Aksu, Sertab Erener'in paylaşımıyla ortaya çıktı. Erener, Aksu ile boyama yaptığı bir fotoğraf karesini sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.

        En son yaptığı estetik işlemlerle gündeme gelen 59 yaşındaki Sertab Erener, Sezen Aksu ile birlikte kapı ve pencere boyadı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Erener; "Biz boyacılar, işimizi ciddiye alırız. Sezen'im ile bugünlerde böyleyiz" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar:Instagram

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        #Sertab Erener
        #sezen aksu

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