Harbiye Açıkhava konserlerinin 12 günlük serisi, bu yıl şarkıcı Sertab Erener ile start aldı. Erener, önceki akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Erener, bir yıl aradan sonra müzikseverlerle muhteşem bir kavuşmaya imza attı.
Sahneye beyazlar içerisinde çıkan Sertab Erener, şu ifadeleri kullandı:
Yeni albümüm 'Ben Yaşarım' çıkalı 3 ay oldu. Bu albümü çıkarmak için çok savaş verdim. Bugün burada, sadece yeni albümüm değil, yeni ve eski şarkılarımı sizinle seslendireceğim. Çünkü ben de başka bir şarkıcının yeni albümünü arka arkaya dinleyince birazcık sıkılıyorum. Bestesi eşim Emre Kula'ta ait, 'Olsun', 'Belki de Dönerim', 'Ben yaşarım' ve 'Anca Gidersin' şarkıları, benim son dönemde çok severek söylediğim şarkılar. Umarım sizler de seversiniz. Her şeye rağmen gerçek müzik dinleyicisi bu gece burada, sizlere çok teşekkür ederim.
"BAZI ŞARKILARI SÖYLERKEN İÇİM AKIYOR"
Performansına 'Aç Sesini' şarkısı ile başlayan Sertab Erener, "Bir şarkıcı olarak söylüyorum ki; bazı şarkılar var, söylerken içim akıyor, içim çoğalıyor. Aşkı bir kez daha farklı tarafından göstermek ve bir kere daha kalbinizi etkileyecek şarkılar sözler yazmak kolay değil" sözleriyle duygularını dile getirdi.
Yaklaşık 2 saat süren konserin son bölümünde bestesi eşi Emre Kula'a, sözleri ise Can Bonomo'ya ait olan 'Anca Gidersin' şarkısını da seslendiren Sertab Erener, şunları söyledi:
Bence Can Bonomo yazıp, kendine sakladığı şarkılardan bile daha güzel eserleri bana verdi. Kendisine huzurlarınızda bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Aynı zamanda bu harika sözlere bestesiyle hayat veren sevgili Eşim Ere Kula'ya da ayrıca teşekkür ederim.
Konser sonunda seyircilerin tezahüratları ve alkışları eşliğinde sahneye geri dönen Sertab Erener, 'Aç Sesini' şarkısı ile bis yaptı.
Öte yandan Erener, yoğun istek üzerine 4 Eylül'de yeniden Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle bir araya gelecek. Konserler, koronavirüs tedbirleri kapsamında devam edecek.
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