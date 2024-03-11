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        Haberler Magazin Sertab Erener, 21 yıl sonra yeniden Eurovision Şarkı Yarışması'nda - Magazin haberleri

        Sertab Erener, 21 yıl sonra yeniden Eurovision Şarkı Yarışması'nda

        Eurovision Şarkı Yarışması tarihinde Türkiye'ye tek birinciliğini kazandıran Sertab Erener, 21 yıl sonra yeniden yarışmanın şov bölümünde sahne almaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2024 - 11:06 Güncelleme: 11.03.2024 - 11:52
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        • 1

          Sertab Erener, 21 yıl sonra Eurovison Şarkı Yarışması'na dönecek. Yarışma tarihi boyunca Türkiye'ye tek birinciliğini kazandıran Erener, İstanbul'da verdiği konserinde 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nı organize edecek olan İsveç'ten davet aldığını, yarışma gecesi için hazırlıklara başladığını açıkladı.

        • 2

          FARKLI BİR VERSİYONUNU SÖYLEYECEK

          59 yaşındaki Erener, 11 Mayıs'ta düzenlenecek olan İsveç'in Malmö şehrinde düzenlenecek olan yarışmanın şov bölümünde 'Everyway That I Can' şarkısının farklı bir versiyonunu seslendireceğini duyurdu.

        • 3

          Türkiye'nin son kez katıldığı Eurovision Şarkı Yarışması'nda Can Bonomo, 'Love Me Back' adlı şarkısıyla 2012'de 7'nci olmuştu.

          Fotoğraflar: AA

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