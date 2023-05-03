YÜKSELİŞLE BAŞLAMIŞTI!
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 artışla 4.517,38 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,15 puan ve yüzde 0,17 değer kazanarak 4.517,38 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,91 ve holding endeksi yüzde 0,11 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 1,82 ile orman, kağıt, basım oldu.
Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 2,42 değer kaybederek günü 4.506,24 puandan kapattı.