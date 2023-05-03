Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 2,42 altında 4.506,24 puandan tamamlamıştı Güne yükselişle başlayan borsada satış seyrinin devam etmesiyle yeniden düşüş yaşandı. Meydana gelen düşüşün ardından yatırımcılar borsanın neden düştüğünü sorgulamaya başladılar. Peki Borsa neden düşüyor? 3 Mayıs 2023 BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü, ne oldu? İşte borsada yaşanan son gelişmeler...