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Hadi kahvaltıya gidelim dönemi sona eriyor! Serpme kahvaltı kalkıyor 'Seçme' kahvaltı geliyor!

Serpme kahvaltı nedeniyle yaşanan israflardan dolayı restoranlar 'Seçme' kahvaltıya geçme kararı aldı!

Artık restoranlarda serpme kahvaltı dönemi sona eriyor. TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, serpme kahvaltı nedeniyle ülke de 100 milyar liralık israf yaşandığını ve tüketilmeyen ürünlerin çöpe gittiğini belirtti. Serpme kahvaltı yerine ‘Seçme’ kahvaltı getirilecek. Bu yolla serpme kahvaltı israfının önlenebileceği düşünülüyor.

Giriş: 01.11.2022 - 15:03 | Güncelleme: ABONE OL

  • İSRAFIN ÖNÜNE GEÇİLMEYE ÇALIŞIYOR

    Türkiye’de yılda 18 milyon ton gıda israfı elde ediliyor. Bu israfın büyük bir kısmına serpme kahvaltı neden oluyor. Restoranlar artık bu israfı önleyebilmek için seçme kahvaltı uygulamasına geçme kararı aldılar.

    Türkiye’de 300 bin restoran ve lokanta bulunduğunu söyleyen Bingöl, bu restoranların 100 bininin açık büfe kahvaltı verdiğini tahmin ettiklerini ve her işletmede en az ortalama 20 – 30 masa bulunduğun söyledi.

  • Bingöl, "İsrafın 100 milyar liralık kısmının serpme kahvaltıdan kaynaklandığı biliniyor. Bu her açıdan çok sıkıntılı bir durum. Bunu önlemenin yolu neydi? Bunu bir memleket meselesi olarak gördük.

    Hem memleketin hem de işletmelerin bereketini kaçırıyordu. Artık serpme kahvaltı yerine seçmeli kahvaltıya geçme kararı aldık" dedi.

    “İşletmeler, kişi sayısından az kahvaltı verilmesini kabul etmiyordu. Özellikle kadınlar ve çocukların o kahvaltıyı bitirme şansı yoktu. Dolayısıyla o masadaki yiyeceklerin yüzde 50'si çöpe gidiyordu.

    Mesela siz şeker hastasısınız. Size verilen 3-4, belki de 10 çeşit reçel çöp oluyordu. Diyelim ki yumurta alerjiniz var. Yumurtayı da yiyemiyordunuz ve o da maalesef çöpe atılıyordu. 100 bin restoranda 2'şer yumurta çöpe gidilse 200 bin yumurta eder" şeklinde açıklamalarına devam etti.

  • "NEYİ YEMEK İSTİYORSANIZ, ONUN PARASINI ÖDÜYORSUNUZ"

    TÜRES Genel Başkanı Bingöl, serpme kahvaltı yerine uygulanacak seçme kahvaltı uygulamasının israfı sıfıra indireceğini vurguladı “Seçme kahvaltı" olarak başlattıkları uygulamada müşterinin sadece seçtiği ürünü sipariş ettiğini ve onun ücretini ödediğini anlatan Bingöl, "Neyi yemek istiyorsanız onu istiyor, onu yiyorsunuz ve onun parasını ödüyorsunuz.

    Sofradaki hiçbir şey çöpe gitmiyor. Tüketiciye müthiş kazanç sağlıyor. Önceden çocuk için dahi kişi başı ücret alınırken, şimdi belki de sadece patates kızartması rakamı ödeniyor. Tüketiciye de yüzde 50 tasarruf sağlıyor" dedi.

  • TÜRES üyesi olan restoranların önümüzdeki günlerde bu uygulamayı başlatması bekleniyor.

     

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