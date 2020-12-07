Sosyal medya paylaşımlarıyla Twitter'da Trend Topic listesine giren Sermiyan Midyat merak ediliyor. Bir anda internetin en çok aratılan isimlerinden biri olan Sermiyan Midyat kimdir? Sermiyan Midyat nereli? İşte Sermiyan Midyat filmleri...
SERMİYAN MİDYAT KİMDİR?
Sermiyan Midyat 2 Aralık 1974 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Oyuncu, yönetmen ve senaristtir.
Anne ve babası Kürt olan Midyat, 2 Aralık 1974'te Ankara'da doğdu. 1998 yılında sınavla girdiği Nöbetçi Tiyatro'da (Ortaoyuncular) Ferhan Şensoy, Derya Baykal, Rasim Öztekin ve Tuncel Kurtiz'den tiyatro eğitimi alan Sermiyan Midyat, 1993 yılından 1996 yılına kadar Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde akademik tiyatro eğitimi gördü.
1994 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümünde üç yıl okuduktan sonra, ayrılarak İşletme Fakültesine geçiş yaptı. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde oyuncu ve yönetmen yardımcısı olarak görev yaptı. Daha sonra, Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay gibi ustalarla çalıştı. 2 ayrı oyunda Oyun Atölyesi'nde oyuncu olarak yer aldı.
Birçok dizi ve filmde görev alan Midyat, Emret Komutanım dizisinde Arıza Hamza rolüyle dikkatleri üzerine çekti. 2007 yılında kurduğu Oyunbozan adlı tiyatronun ilk oyunu 9 Ay Son Gün'ü yazıp yönetti. Ayrıca Mustafa Ceceli'nin seslendirdiği Limon Çiçekleri ve Özcan Deniz'in seslendirdiği Kalp Yarası şarkılarının sözleri Sermiyan Midyat'a aittir.
İŞTE SERMİYAN MİDYAT FİLMLERİ
Oyuncu
Aşkımızın Son Teknesi (2020) Saffet Hoca (Kick Boks hocası) TV Filmi
Ağır Romantik (2020)
Tut Yüreğimden Anne (2018) Okan
Ay Lav Yu Tuu (2017) (İbrahim)
Bir Baba Hindu (2016) Fadıl (Aynı zamanda senaryosu ve yönetimi de kendisine aittir.)
Anasının Oğlu (2014) Cano Ağa
Analı Oğullu (2014) Cano Ağa
Sevdaluk (2014) Nadir
Hükümet Kadın 2 (2013) Faruk ( Aynı zamanda senaryosu ve yönetimi de kendisine aittir.)
Hükümet Kadın (2013) Faruk (Aynı zamanda senaryosu ve yönetimi de kendisine aittir.)
Kalbim Seni Seçti (2011) Ömer
Hakan Bey (2011)
Ay Lav Yu (2010) İbrahim (Aynı zamanda senaryosu ve yönetimi de kendisine aittir.)
Hanımeli Sokağı (2010) Yusuf
Eve Dönüş (2006)
Polis (2006)
Sıla (2006) Berzan
Banyo (2005)
Kırık Kanatlar (2005) Yüzbaşı Şahin
Emret Komutanım (2005) Arıza Hamza
Biz Boşanıyoruz (2004) Ali Babaç
Pardon (2004) Enişte
Gece Yürüyüşü (2004) Süleyman
Bir Dilim Aşk (2004) Muzaffer Bey (9. bölüm)
Şarkılar Seni Söyler (2003) Sinan
Şöhretler Kebapçısı (2003) Ali Babaç
Koçum Benim (2002) Kurtuluş Koç (18, 19 ve 30. bölümlerde oynamıştır)
Kuzenlerim (2002) Serdar (14-22 bölümleri arası)
Hiçbiryerde (2001)
Bizim Otel (2001)
Halk Çocuğu (2000)
Büyük Firar (2000)
Ağlayan Kadın (2000) Zafer
Utanmaz Adam (1998) (Tombak Limited'in Adamı rolünde)
Yönetmen
Ay Lav Yu Tuu (2017)
Bir Baba Hindu (2016)
Hükümet Kadın 2 (2013)
Hükümet Kadın (2013)
Ay Lav Yu (2010)
Senaryo yazarı
Ay Lav Yu Tuu (2017)
Bir Baba Hindu (2016)
Hükümet Kadın 2 (2013)
Hükümet Kadın (2013)
Ay Lav Yu (2010)
Emret Komutanım (2005)
Dişi Kuş (2004)
Sınırlı Aşk (2003)
Berivan (2002)
Aşkına Eşkıya (2001)
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