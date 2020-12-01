Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Birlikte yaşadığı sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği öne sürülen oyuncu Sermiyan Midyat, önceki akşam Cihangir'de objektiflere takıldı.
Eşofmanları ile evden çıkıp yakınlardaki bir kafeden kahve alan Midyat, muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Ünlü oyuncu, darp iddiaları hakkında konuştu. Midyat, cep telefonu kaybolduktan sonra ortaya çıkan ses kayıtlarını işaret edip, "Kızın bütün şeyleri çıktı ortaya, Allah'a binlerce şükürler olsun. Şu mahkeme süreci de bitmek üzere vallahi adak adayacağım" dedi.
Midyat, sözlerini şöyle sürdürdü:
Telefonumu bulan ya da çalan kişi oyuncu ağabeyim Serhat Midyat aracılığı ile bana ulaştı ve benden 200 bin TL istedi. Ben de "Arkadaşım telefonumun kaybolduğunu savcılığa bildirdim senin niyetin ne?" dedim. Adam telefonu kapattı sonra bir baktım ki benim telefonumun içindeki özel bilgilerim, ses kayıtlarım, saç ektirirken özel fotoğraflarımı basına yollamış. Ben de geçtiğimiz haftadan itibaren bana ait özel çep telefonumun içindeki herhangi bir fotoğraf ya da bilgi için savcılıktan yayın yasağı getirttim.
Telefonunun kaybolmasını "Her hayrın içinde bir şer, her şerrin içinde bir hayır vardır" diyerek yorumlayan oyuncu, "Sizin için kadın düşmanı imajı mı çiziliyor?" sorusu üzerine şu şekilde cevap verdi:
Yok hiç öyle bir algı yok. Geçenlerde hayır mı, şer mi bilmiyorum telefonum kayboldu. Biz şer derken başka bir şeye dönüştü. Ben 'Hükümet Kadın'ı yapmışım, başka kadın filmleri yapan çok az sinemacı var benim gibi. Bir kere benim annem çocuk gelin, 14 yaşında evlendirilmiş bir kadın. Çocuk gelinlerin hikayesini yazdım 'Hükümet Kadın' filminde, işte o tünel kazan kadınların hikayesi. Benim kadınlarla hiçbir problemim yok. 46 yaşına basıyorum bir tane kadına şiddet uyguladığım görüntü göstersinler ben mesleği bırakırım.
8 yıl hapis istemiyle yargılandığı haberlerin gerçeği yansıtmadığını da söyleyen Midyat, "Her ikimiz de aynı suçlarla yargılanıp her ikimiz de aynı cezayı aldık. Yok öyle 8 yıl falan. Kimseye kinim yok, Allah herkesin yolunu açık etsin" dedi.
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