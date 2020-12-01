Telefonunun kaybolmasını "Her hayrın içinde bir şer, her şerrin içinde bir hayır vardır" diyerek yorumlayan oyuncu, "Sizin için kadın düşmanı imajı mı çiziliyor?" sorusu üzerine şu şekilde cevap verdi:

Yok hiç öyle bir algı yok. Geçenlerde hayır mı, şer mi bilmiyorum telefonum kayboldu. Biz şer derken başka bir şeye dönüştü. Ben 'Hükümet Kadın'ı yapmışım, başka kadın filmleri yapan çok az sinemacı var benim gibi. Bir kere benim annem çocuk gelin, 14 yaşında evlendirilmiş bir kadın. Çocuk gelinlerin hikayesini yazdım 'Hükümet Kadın' filminde, işte o tünel kazan kadınların hikayesi. Benim kadınlarla hiçbir problemim yok. 46 yaşına basıyorum bir tane kadına şiddet uyguladığım görüntü göstersinler ben mesleği bırakırım.