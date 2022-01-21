Sermiyan Midyat gözaltına alındı

DHA

Bu akşam tek kişilik tiyatro gösterisini sahnelemek üzere hava yoluyla Malatya'ya gelen oyuncu Sermiyan Midyat, Erhaç Havalimanı'na inen uçağa gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Hakkında bir davayla ilgili ifade vermediği için yakalama kararı bulunduğu öğrenilen oyuncu, kendisini uçaktan alan polisler tarafından adliyeye götürüldü.