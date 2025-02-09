Serkay Tütüncü'den, Zeynep Bastık'a: İyi ki hayatımdasın

Oyuncu Serkay Tütüncü, 34'üncü yaş gününü sevgilisi Zeynep Bastık ve yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Doğum gününde aşka gelen Tütüncü, sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım yaptı.

REKLAM advertisement1 Tütüncü, geçtiğimiz yıl Zeynep Bastık ile aşk yaşamaya başlamıştı. O günden bu yana ilişkileri devam eden ünlü şarkıcı, sevgilisinin yeni yaşını; "İyi ki doğdun sevgilim. Benim şarkım da sensin" sözleriyle kutladı.

REKLAM Doğum gününde duygularını dile getiren Tütüncü, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı, "Fotoğraflarda olmayan ama dün gece yanımda olan herkese çok kalp. Doğum günü kutlama anksiyeteme topla tüfekle giden sevgilim… Seni çok seviyorum. İyi ki hayatımdasın"

Bastık ise sevgilisinin bu sözlerine aynı romantiklikte yanıt vererek, "Bütün dünya bugünü kutlayacak, bana ne" dedi.

Fotoğraflar: Instagram