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        Haberler Magazin Serkay Tütüncü'den dikkat çeken Zeynep Bastık açıklaması: Eskiden yakın arkadaştık - Magazin haberleri

        Serkay Tütüncü: Zeynep ile eskiden yakın arkadaştık

        Zeynep Bastık ile yeni bir aşka yelken açan Serkay Tütüncü, birlikteliği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu; "Biz eskiden yakın arkadaştık"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2024 - 09:25 Güncelleme: 12.06.2024 - 11:31
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          Geçtiğimiz haftalarda yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu Ali Can Ayyıldız ile ilişkisini sonlandıran Zeynep Bastık, gönlünü Serkay Tütüncü'ye kaptırdığı ortaya çıkmıştı.

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          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Serkay Tütüncü, tek başına katıldığı bir etkinlikte objektiflere yansıdı.

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          Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Serkay Tütüncü, Zeynep Bastık ile birlikteliği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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          "ACELE ETMİYORUZ"

          Serkay Tütüncü; "Zeynep, zaten her şeyi söylemiş. Acele etmiyoruz, birbirimizi tanıyoruz. Rahatız, ekstra konuşacak bir şey yok" dedi.

          Zeynep Bastık, Serkay Tütüncü ile olan ilişkisi hakkında; "Tanıyoruz birbirimizi, yeni yeni görüşmeye başladık ama ortada net bir şey yok. Hayırlısıyla olsun. Yalan söylemiyorum, kaçmıyorum. Durumlar böyle" demişti.

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          "YAKIN ARKADAŞTIK"

          33 yaşındaki oyuncu, daha sonra "Biz, zaten eskiden çok yakın arkadaştık. Çok ortak arkadaşımız var" diyerek 'Arkadaştan sevgili olur mu?'ya yeni bir örnek teşkil ettiklerini ifade etti.

          Atina'da konseri olduğu için Zeynep Bastık, etkinlikte sevgilisi Serkay Tütüncü'ye eşlik edemedi.

          Öte yandan Zeynep Bastık, adının Serkay Tütüncü ile anılmasının ardından "Birbirimizi tanıma aşamasındayız" açıklamasında bulunmuştu.

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