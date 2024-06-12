"ACELE ETMİYORUZ"

Serkay Tütüncü; "Zeynep, zaten her şeyi söylemiş. Acele etmiyoruz, birbirimizi tanıyoruz. Rahatız, ekstra konuşacak bir şey yok" dedi.

Zeynep Bastık, Serkay Tütüncü ile olan ilişkisi hakkında; "Tanıyoruz birbirimizi, yeni yeni görüşmeye başladık ama ortada net bir şey yok. Hayırlısıyla olsun. Yalan söylemiyorum, kaçmıyorum. Durumlar böyle" demişti.