Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Fenerbahçe
        FB
        10
        Galatasaray
        GS
        9
        ikas Eyüpspor
        EYP
        7
        Beşiktaş
        BJK
        6
        Göztepe
        GÖZ
        6
        Kasımpaşa
        KSM
        5
        Rams Başakşehir
        İBFK
        4
        Net Global Sivasspor
        SVS
        4
        Antalyaspor
        ANT
        4
        Tümosan Konyaspor
        KON
        4
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Samsunspor
        SAMS
        3
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        3
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        2
        Trabzonspor
        TS
        1
        Bellona Kayserispor
        KYS
        1
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        1
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Serkan Yıldırım'dan altın madalya - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Serkan Yıldırım'dan altın madalya

        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atletizm branşında erkekler 100 metre T12 sınıfında milli sporcu Serkan Yıldırım, altın madalyanın sahibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 22:32 Güncelleme: 31.08.2024 - 22:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serkan Yıldırım'dan altın madalya!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli sporcu Serkan Yıldırım, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atletizm branşında erkekler 100 metre T12 sınıfında altın madalya kazandı.

        Stade de France'da düzenlenen atletizm müsabakalarında erkekler 100 metre T12 sınıfında final müsabakası yapıldı.

        Dünya Para Atletizm Federasyonunun (WPA) sınıflandırma durumunu inceleme altına alması kararına Alman mahkemesinde itiraz ederek oyunlarda mücadele etme hakkını elde eden ve dün elemeleri geçen Serkan Yıldırım, bugün de final de yer aldı.

        Serkan, 10.70'lik zamanıyla altın madalyanın sahibi oldu. ABD'den Noah Malande 10.71'le gümüş, Brezilya'dan Joeferson Marinho de Oliveira bronz madalya elde etti.

        Daha önce para atletizmde Rio 2016'da erkekler 1500 metre T11 sınıfında Semih Deniz'le bronz madalya kazanan Türkiye, bu branşta ikinci madalyasını kazandı.

        Milli sporcu, Türkiye'ye para atletizme altın madalya getiren ilk isim olmayı başardı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karşılaşmada heyecan sürüyor
        Karşılaşmada heyecan sürüyor
        Kuvvetli sağanak yağışa teslim!
        Kuvvetli sağanak yağışa teslim!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Batı'ya dönerek menzil-i maksuduna varamaz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Batı'ya dönerek menzil-i maksuduna varamaz
        Icardi şoku!
        Icardi şoku!
        "İsrail'e pabuç bırakmayacağız"
        "İsrail'e pabuç bırakmayacağız"
        Prof. Görür'den bir uyarı daha
        Prof. Görür'den bir uyarı daha
        Karadeniz'de 'Paşa' fırtınası!
        Karadeniz'de 'Paşa' fırtınası!
        11 gündür aranan Rus turistin cansız bedeni bulundu
        11 gündür aranan Rus turistin cansız bedeni bulundu
        İsrail saldırılarının acı bilançosu
        İsrail saldırılarının acı bilançosu
        "İnönü'de iki fidan"
        "İnönü'de iki fidan"
        İbre Fatih Tekke'ye döndü
        İbre Fatih Tekke'ye döndü
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        İşte 800 metre uzunluğundaki apartman bloğu!
        İşte 800 metre uzunluğundaki apartman bloğu!
        Doktorlar uyardı: Sosyal medya kararı
        Doktorlar uyardı: Sosyal medya kararı
        Narin Güran'ın amcası gözaltında!
        Narin Güran'ın amcası gözaltında!
        Yüksek zeka sahibi olduğunuzu gösteren 10 alışkanlık
        Yüksek zeka sahibi olduğunuzu gösteren 10 alışkanlık
        İşte tarihin en zengin insanları
        İşte tarihin en zengin insanları
        Gişede en başarılı 10 yeniden çevirim
        Gişede en başarılı 10 yeniden çevirim
        Kardeş kavgaları ve biten ilişkileri konuşuldu
        Kardeş kavgaları ve biten ilişkileri konuşuldu
        Hint düğünü gibi Norveç düğünü
        Hint düğünü gibi Norveç düğünü
        Habertürk Anasayfa