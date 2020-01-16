Ece Erken ile Serkan Uçar 2014 yılında dünya evine girmişti bu evlilikten Eymen adında bir oğulları olan çift şiddetli geçimsizlik sebebi ile boşanma kararı almışlardı. Geçtiğimiz günlerde İnstagram üzerinden birbirlerini takibe alan Serkan Uçar ve Ece Erken yeniden barıştıklarına yönelik dedikodular yayılmıştı. Bu iddiaları kabul etmeyen Ece Erken; "Serkan Uçar oğlumun sadece biyolojik babası olarak kalacak". diyerek açıklamada bulunmuştu. Bu iddiaların arkasında vatandaşların sıkça merak konusu edindiği Serkan Uçar kimdir? Kaç yaşında işte Serkan Uçar biyografisi...

Serkan Uçar kimdir?

Serkan Uçar 1989 doğumludur ve otomobil sektöründe faaliyetler sürdürmektedir. Babası Nurettin Uçar ile birlikte işlettikleri bir galeri ile iş hayatını sürdürmektedir. Lüks Araba Alımı ve Satımı yapılan FLY MOTORS Şirketi'nin sahibidir. İş yeri İstanbul Florya'da yer almaktadır. Bununla beraber iş yerinin bir şubesinin de Fulya'da açıldığı belirtilmiştir.

Ece Erken Serkan Uçar çifti barıştı mı?

Ece Erken, 2014 yılında Serkan Uçar ile nikah masasına oturdu. Çift, bir yıl sonra 'Geçimsizlik ve şiddet' iddiası nedeniyle boşanmıştı. Instagram'dan eski eşiyle karşılıklı olarak takipleşmeye başlayan ünlü sunucunun bu hareketi akıllara, "'Barıştılar mı?' sorusunu getirdi. Bu iddiaları kabul etmeyen Ece Erken ise açıklamada bulundu; Serkan Uçar benim eski eşim... Biliyorsunuz artık yayında o kadar sizinle dertleştiğim ve her şeyimi bildiğiniz için zamanında çok büyük sıkıntılar yaşadım. Ama herkesin yapabileceği bir hata... Onun da öyledir muhtemelen. Sittin sene geçse, olmayacak bir şey... Hayatımda Eymen'in sadece biyolojik babası olarak kalacak bir insan. Benim hayatımda kimse yok, erkek arkadaşım yok.