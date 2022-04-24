Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Serkan Kodaloğlu ve Iman Casablanca aşk mı yaşıyor? Petek Dinçöz

Serkan Kodaloğlu ve Iman Casablanca aşk mı yaşıyor?

Şarkıcı Petek Dinçöz ile 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz ay sonlandıran iş insanı Serkan Kodaloğlu, dün gece Tarabya'daki bir mekanda Faslı model ve oyuncu Iman Casablanca ile baş başa yemek yedi. Samimi halleriyle dikkat çeken ikili, gecenin sonunda görüntü vermemek için mekanın arka kapısından çıkmaya çalışsa da başarılı olamadı

24.04.2022 - 09:59 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Bir döneme şarkılarıyla damgasını vuran Petek Dinçöz, 2014 yılında iş insanı Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturmuştu. İrfan Aslan adında bir erkek çocukları bulunan ikili, geçtiğimiz ay mart ayında tek celsede boşanmıştı.

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre;Serkan Kodaloğlu, önceki akşam Faslı model ve oyuncu Iman Casablanca ile objektiflere yansıdı.

    İkili, Tarabya'daki bir mekanda baş başa yemek yedi. Yaklaşık 5 saat boyunca mekanda kalan Serkan Kodaloğlu ile Iman Casablanca, samimi halleriyle dikkat çekti.

    Kodaloğlu, gece boyunca Casablanca'dan gözlerini ayıramadı. 2018 Best Model of the World birincisi seçildikten sonra kariyerine Türkiye'de devam eden Iman Casablanca'nın da keyfinin yerinde olduğu gözlendi.

  • KAÇIŞ PLANI TUTMADI

    Gece sonunda mekanı birlikte terk eden Kodaloğlu ve Casablanca, flaşların patlamasıyla panik yaşadı. İkili, mekana geri döndü ve görevlilerden yardım istedi.

    Kodaloğlu ve Casablanca, bu sefer mekanın arka kapısından kaçmaya çalışsa da fotoğraflarının çekilmesine engel olamadı.

  • Iman Casablanca, pek çok dizide de rol almıştı.

  • "OĞLUMUZ İÇİN ANNE-BABA İLİŞKİMİZ DEVAM EDECEK"

    Petek Dinçöz, Serkan Kodaloğlu ile ayrılık haberini de sosyal medya hesabından duyurmuştu. Dinçöz, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

    Sn. Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılından beri devam eden evliliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık. Oğlumuz İrfan Aslan Kodaloğlu için her zaman anne-baba ilişkimiz devam edecek. Sürece ve yaşananlara saygı duyulması dileğiyle...

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.