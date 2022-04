Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre;Serkan Kodaloğlu, önceki akşam Faslı model ve oyuncu Iman Casablanca ile objektiflere yansıdı.

İkili, Tarabya'daki bir mekanda baş başa yemek yedi. Yaklaşık 5 saat boyunca mekanda kalan Serkan Kodaloğlu ile Iman Casablanca, samimi halleriyle dikkat çekti.

Kodaloğlu, gece boyunca Casablanca'dan gözlerini ayıramadı. 2018 Best Model of the World birincisi seçildikten sonra kariyerine Türkiye'de devam eden Iman Casablanca'nın da keyfinin yerinde olduğu gözlendi.