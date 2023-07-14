Serkan Keskin: Evlilik tarihi belli değil
Geçtiğimiz aylarda evlilik teklifi ettiği sevgilisi Meriç Aral ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Serkan Keskin, Arnavutköy'deydi. Oyuncu, konuyla ilgili, "Siz şimdi yine tarih, yer falan soracaksınız ama gerçekten belli değil" dedi
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Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Serkan Keskin, Arnavutköy'de objektiflere yansıdı. Köpeğiyle birlikte görüntülenen Keskin, basın mensuplarıyla sohbet etti.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, "Şimdilik İstanbul'dayız. Biz bir yerlere gidersek anlık gidiyoruz. Tiyatro devam ediyor. Oyunlarım var, oralara gidiyorum" dedi.
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"EVLİLİK TARİHİ BELLİ DEĞİL"
Geçtiğimiz aylarda evlilik teklifi ettiği sevgilisi Meriç Aral ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Serkan Keskin, "Siz şimdi yine tarih, yer falan soracaksınız ama gerçekten belli değil" açıklamasında bulundu.
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"İNŞALLAH BİR ŞEYLER OLACAK" DEMİŞTİ
Meriç Aral, daha önce gazetecilere, "Ben Serkan'ı sahnede de televizyonda da çok seviyorum. Hepsi yani. Serkan, zaten benim en hayran olduğum oyunculardan biri, aynı zamanda hayran olduğum bir karakter ve insan. Yeteneği ve işine saygısı müthiş. Ülkemiz için de böyle bence" açıklamasında bulunmuştu.
Parmağındaki alyansı dikkat çeken Aral, "Evet, olacak inşallah bir şeyler. Bir düğün habercisi olabilir" diyerek gülmüştü.