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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Serkan Keskin, önceki akşam Arnavutköy'de görüntülendi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde bir markete girerken görüntülenen Keskin, karşısında basın mensuplarını görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Serkan Keskin, gazetecilerin sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlatması üzerine şunları söyledi:

Arkadaşlar o aradığınız kişi ben değilim. Yani kurallara uyuyorum. Ben burada oturuyorum, evim burası ve izin belgem de var. Onun için o kişi ben değilim. Bazı arkadaşlar buna benzer şeylerden fırsat çıkartmak istiyor ama ben kurallara oyuyorum.