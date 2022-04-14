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Serkan Keskin, 4 aylık hamile olan Demet Evgar'ın karnını öptü

Serkan Keskin'den Mavi bebeğe öpücük

Ünlü oyuncu Demet Evgar ve Serkan Keskin, Zeki Müren Gecesi'nde aynı sahnede buluştu. Sargılı koluyla dikkat çeken Keskin, konserin ilerleyen saatlerinde kızı Mavi'yi kucağına almak için geri sayıma başlayan arkadaşı Evgar'ın karnını öptü

14.04.2022 - 11:22 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 8-19 Nisan tarihlerinde Cahide Palazzo'da gerçekleşen 41. İstanbul Film Festivali’nin "Zeki Müren'de Bizi Görecek" sloganıyla önceki akşam düzenlediği parti birbirinden ünlü isimleri sahnede ağırladı.

    Serkan Keskin ve Demet Evgar, gecenin açılış konserini Zeki Müren'in 'Muhtacım' şarkısı ile yaptı. 

  • KARNINDAN ÖPTÜ

    Keskin, bir ara kızı Mavi'yi kucağına almak için gün sayan arkadaşı Evgar'ın karnını öptü. İkilinin bu eğlenceli anları geceye damga vurdu.

  • TALİHSİZ KAZA

    Sargılı koluyla dikkat çeken Serkan Keskin, bu durumu soran muhabirlere "İki gün önce yürürken ayağım kaydı, sırt üstü düştüm. Omzum çıktı." yanıtını verdi.

  • GEÇTİĞİMİZ AY EVLENMİŞTİ

    Öte yandan Demet Evgar, geçtiğimiz ay Emirgan'daki evinde düzenlediği sade bir nikahla yaşamını işletmeci Levent Babataş'la birleştirmişti.

  • DÜĞÜN YAZA

    Pandemi nedeniyle aile arasında yapılan töreninin ardından; Evgar-Babataş çiftinin düğünü dostlarının da katılımı ile yaz aylarında gerçekleşecek.

    Ayrıca Demet Evgar, nikah töreninde annesinin gelinliğini giymişti.

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