06 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Şevval Yılmaz'ın haberine göre; Serkan Kaya, dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı. 'Tarifi Zor' ile gecenin açılışını yapan ünlü şarkıcı, 'Mesele', 'Zor Bela', 'Karagözlüm', 'Kalakaldım', 'Aşk Ne Demek Bilen Var Mı?' gibi sevilen şarkılarını hayranları için seslendirdi.
Serkan Kaya'yı dinlemeye gelenler ünlü isimler arasında şair Ahmet Selçuk İlkan, teknik direktör Yılmaz Vural ve 'Karagözlüm' şarkısının klibinde kamera karşısına geçen Nur Yerlitaş vardı.
SERKAN KAYA'DAN NUR YERLİTAŞ'A SÜRPRİZ
Yerlitaş, 'Karagözlüm' şarkısının klibinde yer almasının ardından sosyal medya hesabından canlı yayında şehitlere sarf ettiği sözler ile gündeme gelmişti. Aldığı tepkilerin ardından Yerlitaş, ünlü şarkıcının klibinden kendisini çıkartmasını istemişti ve klipte sadece Serkan Kaya yer almıştı.
Ünlü şarkıcı, geride bıraktığımız yıl ağustos ayında beynindeki kitle nedeniyle ameliyat olan modacı Nur Yerlitaş'ı sahneye davet ederek sürpriz yaptı.
"O KLİBİ YAYINLAMA KARARI ALDIK"
'Karagözlüm' şarkısının Nur Yerlitaş'ın da bulunduğu klibi barkovizyona yansıtan Kaya, "Bugün senin geleceğini duyduğumda sürpriz yapmak istedim. Malum olaydan sonra sen 'Beni klipten çıkar, klibi değiştir' dedin. Ben 'O klibi çöpe atayım. Biz ahde vefaya önem veren insanlarız' dedim ama sen bana çok büyük yeminler ettirdin. Klipten kendini çıkarttırdın ama sizlerle beraber ilk defa bugün klibi burada paylaşmak istiyorum. O klibi şu an yayınlama kararı aldık. Klip şu anda YouTube kanalımıza yükleniyor" ifadelerini kullandı.
"ÇOK DUYGULANDIM"
Duygu dolu anlar yaşayan Yerlitaş, "Çok duygulandım. Ben tam geçen sene bugün beyin ameliyatı olmuştum. Bugün burada senin konserinde olmam tamamen tesadüf" ifadelerini kullandı.
Sevenleriyle birlikte birçok şarkısını seslendiren Kaya, Müslüm Gürses'in 'Unutamadım' şarkısı ile geceyi sonlandırdı. Yaklaşık 2 buçuk saat sahnede kalan şarkıcı, gecenin sonunda ise alkış yağmuruna tutuldu.
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