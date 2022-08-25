Serinlemek isteyenler bu mağaraya akın ediyor!

Tokat’ın Pazar ilçesinde bulunan Ballıca Mağarası, sıcaklardan bunalan yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
İHA'nın haberine göre sıcaklığın gün içerisinde 35 dereceye çıktığı Tokat’ta vatandaşlar Ballıca Mağarası’na girerek serinliyor.
ORTALAMA SICAKLIĞI 18 DERECE
Tokat Valiliği’nin resmi sitesinde yer alan bilgilere göre ortalama sıcaklığı 18 derece, ortalama nem oranı yüzde 54 olan mağaranın bol oksijenli havası nefes almayı kolaylaştırıyor. Mağaranın en üst noktasında bulunan Fosil Salon'daki sıcaklık 24 dereceye ulaşıyor. Girişin hemen ardında yer alan Havuzlu Salon'daki sıcaklık ise 20 dereceyi buluyor.
KEŞFEDİLMEMİŞ BÖLÜMLERİYLE GİZEMİNİ KORUMAYI SÜRDÜRÜYOR
Ziyarete açılan 8 salonu, 680 metre uzunluğunda ve 95 metre yüksekliğinde olan Ballıca Mağarası, keşfedilmemiş bölümleriyle gizemini korumayı sürdürüyor.
“MAĞARAYA GELEN ZİYARETÇİLERİMİZ BURADA SERİNLEYEBİLİYOR”
Ballıca Mağarası'nda rehberlik yapan Mehmet Ülkü, “Şu an mağaranın dışı oldukça sıcak. Dışarıda 30-35 derece bir sıcaklık var. Mağaraya gelen ziyaretçilerimiz burada serinleyebiliyor. Çünkü mağaranın içerisindeki sıcaklık 17 ila 24 derece arasında değişiyor. Aslında mağaralarda sıcaklık değişmiyor, değişen sadece hava hareketleri. Mağara içerisi dışarıya oranla yazın serin olduğundan mağara içerisinde alçalan hava hareketleri görülüyor, hava basıncı mağara tabanına düşüyor ve mağara serin oluyor.
Bu durum kış mevsimlerinde tam tersi oluyor. Kış mevsimlerinde mağara sıcaklığı dışarıya oranla sıcak olduğundan dolayı mağara içerisinde yükselen hava hareketleri meydana geliyor, hava basıncı mağara tavanına çıkıyor ve mağara sıcak oluyor. Serinlemek isteyen vatandaşlar mağaramıza geliyor, yaz mevsimlerinde ziyaretçi sayımız daha fazla oluyor. Ballıca Mağarası gerek yurt içinden gerekse yurt dışından çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor” dedi.
Vatandaşlar ise mağaraya gelerek serinlediklerini söyledi.
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