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        Haberler Gündem Güncel Serinlemek için girdiği denizde boğuldu | Son dakika haberleri

        Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

        Ordu'da teknesiyle denize açıldıktan sonra serinlemek için suya giren 35 yaşındaki Akif Ercan Otyıldız boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 16:49 Güncelleme: 13.08.2024 - 16:49
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        Serinlemek için girdiği denizde boğuldu
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        Ordu'da Altınordu Kumbaşı Limanı'ndan denize açılan Akif Ercan Otyıldız, bir süre sonra serinlemek için denize girdi.

        Otyıldız'ın suda kaybolduğunu fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        Olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü'nün deniz polisleri sevk edildi.

        Polislerin sudan çıkardığı Otyıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Otyıldız'ın cansız bedeni, Ordu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #ordu
        #boğulma
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