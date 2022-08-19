Serinlemek için denize giren kadın boğuldu

Akçakoca ilçesi Balıkçı Barınağı mevkisinde bugün saat 14.00 sıralarında balıkçılar, denizde bir kadının hareketsiz durduğunu fark etti.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kadının cansız bedenini kıyıya çıkardı. Hayatını kaybeden kişinin Servet Tekin olduğu belirlendi. Servet Tekin'in en son sabah saatlerinde Çuhallı Plajı'ndan denize girerken görüldüğü tespit edildi.

Servet Tekin'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.