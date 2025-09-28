Serik Belediyespor: 1 - Erzurumspor FK: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Serik Belediyespor ile Erzurumspor FK, 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Serik Belediyespor haftayı 12, Erzurumspor FK ise 14 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Serik Belediyespor ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi. Pendik Stadı'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.
Ev sahibini öne geçiren golü 39'da Emrecan Terzi atarken, konuk ekibe beraberliği getiren golü ise 55. dakikada Giovanni Crociata kaydetti.
Bu sonucun ardından Serik Belediyespor puanını 12'ye, Erzurumspor FK ise 14'e yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Serik Belediyespor, Sivasspor'a konuk olacak. Erzurumspor FK, Van Spor FK'yı ağırlayacak.