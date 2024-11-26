Seri cinayet öncesi son görüntüler!

İstanbul'da dün karısı, çocuğu, annesi, babası, kayınvalidesi ve eniştesi ile bir kuaförü öldüren, 2 kişiyi de ağır yaralayan Bahtiyar Aladağ'ın (33) anne ve babasını öldürüp kız kardeşini yaraladığı eve giriş anı ile evden çıkarak otomobille Avcılar'a gittiği görüntüler ortaya çıktı.

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Aladağ'ın araçla gelip, kapüşonlu montla eve girdiği bir süre sonra binadan çıktığı ve araçla uzaklaştığı güvenlik kameralarına yansıdı.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.