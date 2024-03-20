Serhat Teoman: Destek verelim

Bu hafta vizyona girecek 'Sevmek Yüzünden'in başrol oyuncularından Serhat Teoman; hem filmin hikâyesini anlattı hem de izleyicileri sinemaya sahip çıkmaya davet etti.

“Hayatta sınırlı sayıda zevkimiz var, buna tutunmamız gerek” diyen Serhat Teoman; “Bir sürü dijital platform mevcut, sayısız film ve dizi izliyoruz ancak duyguları ortaklaştırıp kolektif yaşamanın tadının bambaşka olduğuna inanıyorum. Filmin tadı sinemada çıkar” dedi.

Klişelerden uzak bir film çektiklerini anlatan Serhat Teoman; “Romantik - komedi ve sinema filmi kavramları yan yana anıldığında hemen zihinde ‘klişe’, ‘çok yapıldı’ gibi anahtar kalıplar beliriyor. Ancak ‘Sevmek Yüzünden’, senaryoyu okuduğumda tüm bu kalıpları tabiri caizse, elinin tersiyle iteledi. Bir intikam hikâyesini mizah yanı da olan o kadar tatlı, yer yer sarsak bir noktadan ele almış ki çok hoşuma gitti. Her karakterin hikâyeye hizmet ettiği ansambl bir iş oldu” diyen Teoman, izleyenlerin içini açacak, kendi ilişkilerine farklı açıdan baktıracak ve de bolca gülümseterek keyifli vakit geçirtecek bir film olduğuna inandığını söyledi.

"YAZ AŞKLARINI ANACAKLAR"

İzleyicilerin erken bir yaz tatiline çıkmış gibi hissedeceklerini ve yaz aşklarını anacaklarını belirten Serhat Teoman, sözlerini; “Her ne olursa olsun bir ihanet karşısında ahlarının yerde kalmayacağını görecekler ve güçlü duruşun, özgüvenli kalmanın önemini fark edecekler. Benim canlandırdığım karakter sayesinde de yasın ardından umut ışığı olduğunu görecekler” şeklinde sürdürdü.

"SİNEMAYA DESTEK VERELİM"

Günümüzde ekonomik zorluklar yüzünden kültür - sanat etkinliklerinin lükse dönüştüğünü söyleyene Serhat Teoman; “Hayatta sınırlı sayıda zevkimiz var. Buna da bir şekilde tutunmamız gerektiğine inanıyorum. Bir de evet, bir sürü dijital platform mevcut ve sayısız film, dizi izliyoruz. Ancak belki çok klişe gelecek ama duyguları ortaklaştırıp kolektif yaşamanın tadının bambaşka olduğuna inanıyorum. Bu nedenle net şekilde ‘film sinemada izlenir’ demesem de ‘filmin tadı, keyfi sinemada çıkar’ demek istiyorum. Ve seyircilerimizi 22 Mart’tan itibaren sinemalara bekliyorum” diyerek sinemaya destek istedi.

Filmin başrolünde, Serhat Teoman’a Ayça Ayşin Turan eşlik ediyor. Seçil Çömlekçi ve Ahmet Kapucu’nun senaryosunu yazdığı, kadın dayanışmasının yanı sıra etkileyici bir aşk hikâyesinin doğuşuna da tanıklık edilecek olan filmde Ezgi Şenler, Ali Gözüşirin, Ali Yoğurtçuoğlu, Yasemin Yazıcı, Gizem Kala ve Yıldız Kültür gibi birbirinden değerli isimler rol alıyor.