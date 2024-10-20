Serhat Kılıç'tan tek kişilik oyun: Kırık Plak

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Uzun yıllardır Müzikoman gösterisi ile sahne alan Serhat Kılıç, otobiyografik kurgu türündeki oyunu Kırık Plak ile önceki akşam ilk kez sahnedeydi. Özlem Esmergül'ün senaryosunu yazdığı, Kılıç'ın hem oynayıp hem yönettiği oyun, Kadıköy Baba Sahne'de seyirciyle buluştu. İlk gecesinde Kılıç'ı dostları Sedef Avcı, Eren Vurdem, Taha Baran Özbek, Ecem Çalhan gibi oyuncular yalnız bırakmadı.

Talent Co.'nun yapımcılığını üstlendiği Kırık Plak, Serhat Kılıç'ın kendi hayatından esinlenerek otobiyografik kurgu olarak sahneye aktarıldı. Kırık Plak, televizyon dünyasının perde arkasında yaşananları, varoluşsal çatışmaları, kişisel hayal kırıklıklarını ve modern insanın anlam arayışını kederli bir komediyle sahneye taşıyor.

Oyun önümüzdeki günlerde İstanbul'un yanı sıra Ankara, İzmir ve Antalya'da da sahnelenecek. 31 Ekim Perşembe BEYOĞLU / ATLAS 1948 SAHNESİ /20:30 14 Kasım Perşembe KADIKÖY / BABA SAHNE /20:30 15 Kasım Cuma İZMİR / HİKMET ŞİMŞEK SANAT MERKEZİ KARŞIYAKA /20:30 20 Kasım Çarşamba ANKARA / ANKARA SANAT /20:30 27 Kasım Çarşamba ANTALYA / ANTALYA ŞEHİR TİYATROSU /20:30