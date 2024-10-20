Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Serhat Kılıç'tan tek kişilik oyun: Kırık Plak

        Serhat Kılıç'tan tek kişilik oyun: Kırık Plak

        Oyunculuğu kadar müzikal performansı ile de tanınan Serhat Kılıç, yönetmenliğini de yaptığı tek kişilik oyunu 'Kırık Plak' ile Baba Sahne'de seyirci karşısına çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2024 - 08:47 Güncelleme: 20.10.2024 - 08:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serhat Kılıç'tan tek kişilik oyun
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uzun yıllardır Müzikoman gösterisi ile sahne alan Serhat Kılıç, otobiyografik kurgu türündeki oyunu Kırık Plak ile önceki akşam ilk kez sahnedeydi. Özlem Esmergül'ün senaryosunu yazdığı, Kılıç'ın hem oynayıp hem yönettiği oyun, Kadıköy Baba Sahne'de seyirciyle buluştu. İlk gecesinde Kılıç'ı dostları Sedef Avcı, Eren Vurdem, Taha Baran Özbek, Ecem Çalhan gibi oyuncular yalnız bırakmadı.

        Talent Co.'nun yapımcılığını üstlendiği Kırık Plak, Serhat Kılıç'ın kendi hayatından esinlenerek otobiyografik kurgu olarak sahneye aktarıldı. Kırık Plak, televizyon dünyasının perde arkasında yaşananları, varoluşsal çatışmaları, kişisel hayal kırıklıklarını ve modern insanın anlam arayışını kederli bir komediyle sahneye taşıyor.

        Oyun önümüzdeki günlerde İstanbul'un yanı sıra Ankara, İzmir ve Antalya'da da sahnelenecek.

        31 Ekim Perşembe BEYOĞLU / ATLAS 1948 SAHNESİ /20:30

        14 Kasım Perşembe KADIKÖY / BABA SAHNE /20:30

        15 Kasım Cuma İZMİR / HİKMET ŞİMŞEK SANAT MERKEZİ KARŞIYAKA /20:30

        20 Kasım Çarşamba ANKARA / ANKARA SANAT /20:30

        27 Kasım Çarşamba ANTALYA / ANTALYA ŞEHİR TİYATROSU /20:30

        ÖNERİLEN VİDEO
        #serhat kılıç
        #Kırık Plak
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gazze'nin kuzeyine saldırı: 73 ölü
        Gazze'nin kuzeyine saldırı: 73 ölü
        Esenyurt'ta korku gecesi: 1 yaralı
        Esenyurt'ta korku gecesi: 1 yaralı
        O hastanedeki bebekler sevk edildi
        O hastanedeki bebekler sevk edildi
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: CİMER başvurusuyla çeteyi çökerttik
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: CİMER başvurusuyla çeteyi çökerttik
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        Oyuncak bıraktılar
        Oyuncak bıraktılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Okan Buruk'a tatlı bela gelecek"
        "Okan Buruk'a tatlı bela gelecek"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Scholz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Scholz'dan açıklamalar
        Yıldızlar sahnede!
        Yıldızlar sahnede!
        F.Bahçe'nin rekorunu kırdı!
        F.Bahçe'nin rekorunu kırdı!
        'Yenidoğan çetesi'nin yöneticilerinin cep telefonu incelemesi ortaya çıktı!
        'Yenidoğan çetesi'nin yöneticilerinin cep telefonu incelemesi ortaya çıktı!
        10 hastanenin ruhsatı iptal edildi!
        10 hastanenin ruhsatı iptal edildi!
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Dünyada bebek ölümleri verileri
        Dünyada bebek ölümleri verileri
        Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu!
        Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu!
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Habertürk Anasayfa