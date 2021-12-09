Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında Dortmund'a 5-0 mağlup olarak sıfır çeken Beşiktaş kötü gidişe bir türlü dur diyemezken teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
"DEVAM" KARARI ALINDI AMA...
27 Kasım'da ligde Giresunspor'a sahasında 4-0 mağlup olarak çok ağır bir yenilgi alan siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın maçın ardından istifa sinyali verse de ertesi gün başkan Ahmet Nur Çebi ile yapılan görüşmenin ardından devam kararı almıştı. Sonrasında oynanan Kasımpaşa maçında öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan ve berabere kalan Beşiktaş'ta sergilenen performans yine kimseyi tatmin etmezken Dortmund hezimeti bardağı yeniden taşırdı.
KESİN KARARINI VERECEK
5-0'lık yenilgi ve Şampiyonlar Ligi'ni sıfır puanla bitirmek camianın büyük tepkisini çekerken teknik direktör Sergen Yalçın da devam kararından 10 gün sonra yeniden istifanın eşiğine geldi. Dortmund karşısında tel tel dökülen Beşiktaş'ta futbolcuların ortaya koyduğu performanslardan oldukça rahatsız olan Yalçın'ın kesin kararını bugün yönetime iletmesi bekleniyor.
YÖNETİM BEKLEMEDE, MASADA 4 ADAY VAR!
Büyük umutlarla girilen sezonda ligde şampiyonluk treninin erken kaçması, Şampiyonlar Ligi'ne ise puan bile alınamadan veda edilmesinin ardından Beşiktaş yönetimi de Sergen Yalçın'ın kararını beklemeye geçti. Dortmund yenilgisine rağmen Kayserispor ve Fenerbahçe maçlarının sonucuna göre hareket etmeyi planlayan kurmaylar, Yalçın'ın istifa kararını sunması halinde ise hemen yol haritasını çizecek.
Yeni teknik direktör için yerli adaylar arasında Şenol Güneş ve Rıza Çalımbay yer alırken yabancılarda ise eski hocalardan Slaven Biliç ile aynı dönemde yardımcılığını yapan ve şimdi Dortmund teknik ekibinde bulunan Edin Terzic bulunuyor.
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