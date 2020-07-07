Hes Kablo Kayserispor'un 3-1 kazandığı karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "İkinci yarıda genç oyuncularımızın yaptığı hatalar var. Özellikle yediğimiz 2 golde iki oyuncumuzun da hatası var ama olacak bu hatalar. Onların önüne geçemeyiz. Onlar da böyle öğrenecekler, hata yapmamayı. Zaman zaman genç oyuncular da bu tür hatalar olabiliyor, bunlar çok doğal şeyler. Bunu olgunlukla karşılamamız gerekiyor. O dakikalardan sonra oyunu çevirmek tabi kolay değil. 2-1 geriye düştükten sonra takımın moral ve motivasyonu da çok aşağıya düştü. Yaptığımız hamleler ile oyunu iyice riske ettik, yani savunma anlayışımızı kaybettik. Neticesinde kontra ataktan bir gol daha yedik. Bizim için iyi bir gece olmadı. Öncelikle üzgünüz onu söyleyeyim ama önümüzde kalan 4 hafta var. Bugün kazanabilseydik sıralamada iyi bir pozisyon alabilirdik. Yani bir basamak daha yukarı çıkacaktık ama maalesef kısmet olmadı. Önümüzdeki maçlarda bunu telafi etmeye çalışacağız. Yapacak bir şey yok. Bu hatalar, bu oyun içerisinde oluyor maalesef. Umarım bundan sonra böyle basit hatalar yapmayız. Kayseri kalecisi oyunun özellikle ilk yarısında yaklaşık 3-4 tane çok net pozisyon kurtardı. Onu da tebrik etmek lazım. İyi bir oyun oynadı bu akşam. Kayseri takım da iyi mücadele etti, çok koştular. Onları da tebrik etmek lazım. Biz yolumuza bakacağız." diye konuştu.
"YÖNETİMLE SORUN YOK"
Beşiktaş'ın gelecek sezonun planlarını yaptığını ve başkan Çebi ile uyumlu bir şekilde çalıştıklarını belirten Sergen Yalçın, "Yönetimle beraber iyi bir planlama yaparız ve istediğimiz oyuncuları alırız. Başkanla aramızda bir fikir ayrılığı yok, başkan da bizimle aynı fikirde sadece ifade ediş tarzımız daha farklı. Yeni bir yapılanmaya gitmeye mecburuz. Başkan ile aramızda sorun olduğu haberlerini biz de basından takip ediyoruz, böyle bir durum söz konusu değil" şeklinde konuştu.
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