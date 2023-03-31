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Sergen Deveci: Bununla ilgili biraz şaka yapmak isterim - Magazin haberleri

Sergen Deveci: Bununla ilgili biraz şaka yapmak isterim

Sergen Deveci, ağır yaralandığı trafik kazasından 141 gün sonra sahnelere döndü. Deveci, BKM Mutfak Açık Mikrofon'daki stand-up gösterisinin öncesinde yaptığı açıklamada, "Başıma bir şey geldi ve bununla ilgili biraz şaka yapmak isterim. Amacım kimseyi kırmak, kimseyi rezil etmek veya yaşanılan bu süreci ti'ye almak değil. Bu da benim bir organım gibi. İyi şakalarım var" dedi

Giriş: 31.03.2023 - 08:25 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Sergen Deveci, geçtiğimiz yıl kasım ayında 'Baş Belası' adlı tiyatro oyununun ekibiyle geçirdiği kazada ölümden dönmüştü. Boynu kırılan ve omurilik yaralanması nedeniyle felç kalma riski yaşayan Deveci, kazadan sonra tedavi gördüğü Amasya'daki hastaneden ambulans uçakla İstanbul'a getirtilip, ameliyat edilmişti. 

  • Felç kalma riski olduğu ve bir yıldan önce ayağa kalkamayacağı söylenen oyuncu, yoğun fizik tedavi seanslarının ardından yardım almadan yürümeye başlamıştı.

  • Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Zor günleri geride bırakan Sergen Deveci, Beşiktaş'ta beş ay aradan sonra ilk kez gösteri düzenledi.

  • "İMPARATOR' YAPTI, BEN NEDEN YAPMAYAYIM?' DİYE DÜŞÜNDÜM"

    Sahne öncesinde gazetecilerin sorularına yanıt veren Sergen Deveci, yaşadığı tedavi süreci hakkında, "Daha önce bunu sevgili 'İmparator' İbrahim Tatlıses yaptı. Sahnelere çıktı ve keyif aldığı işi yaparak iyileşti. 'Ben neden yapamayayım?' diye düşündüm. Çok heyecanlıyım ama şansımı deneyeceğim. Daha uzun bir süreç olacak diye düşünüyordum ama olmadı, iyi ki de olmadı. Bir şeylerin hızlı olması heyecanımı tetikliyor. Zor kısmı geçti ancak çok zordu. Ne olacağını bilmediğim bir süreçti. İnternetten açıp bu durumlara 'Böyle olabilir' gibi kendimi hazırlıyordum ama her şey olumlu gitti. İyi düşünmek cidden iyi etkiliyor. Umarım bu hastalıkla savaşan herkes için de her şey iyi olur. Hep beraber bir süreç geçirdik, u süreçte kaza geçirdiğim arkadaşlarım ile çok da konuştuk. Bana çok destekleri oldu" dedi.

  • "BAŞIMA GELEN OLAY İLE İLGİLİ ŞAKA YAPMAK İSTERİM"

    Sergen Deveci, ardından, "Açık konuşmak gerekirse, başıma bir şey geldi. Bir süreçten geçtim ve tabii ki bununla ilgili söyleyecek birkaç bir şeyim olmalı bence. Başıma bir şey geldi ve bununla ilgili biraz şaka yapmak isterim yani. Amacım kimseyi kırmak, kimseyi rezil etmek veya yaşanılan bu süreci ti'ye almak değil. Bu da benim bir organım gibi. İyi şakalarım var" şeklinde konuşarak, güldü.

  • Bir hayli keyifli olduğu görülen Sergen Deveci'nin gösterisini izlemeye gelenler arasında yakın arkadaşı Atakan Çelik de vardı.

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